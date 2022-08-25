شروط جديدة لتحضير منتوجات الكاكاو والشوكولاطة في الجزائر

يمنع أن يضاف إلى منتوجات الشوكولاطة الموجّهة للاستهلاك البشري في الجزائر أي مواد دهنية حيوانية غير مشتقة من الحليب بشكل حصري، ولا يجب أن تتجاوز الحبوب أو الفواكه الجافة المضافة للشوكولاطة ما نسبته 40 بالمئة، حسب ما ينصّ عليه قرار وزاري أصدره وزير التجارة وترقية الصادرات.

القرار الوزاري المؤرخ في 26 سبتمبر 2021، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 55)، يلزم مصنّعي هذه المنتجات أيضا بـبيان نسبة إجمالي محتوى المادة الجافة فيها من الكاكاو، أو زبدة الكاكاو، وبالإشارة إلى كل عطر مميّز للمنتوج غير عطر الشوكولاطة.

كما سيلزم المصنّعون بأن تحتوي المنتجات المسماة “شوكولاطة” على ما لا يقل عن نسبة 43 بالمئة من المادة الجافة الكلية للكاكاو، منها ما لا يقل منها ما لا يقل عن نسبة 26 بالمئة من زبدة الكاكاو.

أمّا المنتجات المسماة “شوكولاطة بالحليب” فيشترط أن تحتوي على ما لا يقل عن نسبة 30 بالمئة من المادة الجافة الكلية للكاكاو.

ويمنح القرار مهلة سنة واحدة بداية من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، لجميع المتعاملين في هذا المجال، للامتثال لجميع الشروط المنصوص عليها.