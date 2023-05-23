شروط جديدة لتمويل حاملي المشاريع من وكالة “أناد”

"بطاقة تنقيط" وتكوين مسبق في المقاولاتية

وقّع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصّغرة ياسين المهدي وليد، قرارا يحدّد كيفية معالجة طلبات تمويل المشاريع الاستثمارية على مستوى وكالة دعم وتنمية المقاولاتية (أناد).

وينصّ القرار المؤرخ في 20 فيفري 2023، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 34)، على تشكيل لجنة لانتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات.

وللاستفادة من المزايا والإعانات الممنوحة لحاملي المشاريع، في إطار “أناد”، يلزم القرار الجديد كل حامل مشروع بمتابعة تكوين مسبق في المقاولاتية وإنشاء المؤسسات المصغّرة.

كما يتمّ تنقيط المشاريع الاستثمارية، من قبل مرافق مكلّف بالمشروع على مستوى الوكالة الولائية لـ”أناد”، قبل عرضها على الّلجنة. وذلك بتطبيق سلّم تنقيط يتم تحديده من طرف مصالح الوكالة.

ويأخذ سلّم التنقيط بعين الاعتبار، المعايير المرتبطة بجدوى هذه المشاريع، ونجاعتها وإمكانية تمويلها.

ممّا يتكون ملف طلب التمويل من وكالة “أناد”؟

على أن ترفق بطاقة التنقيط التي يوّقعها المرافق المكّلف بالملف ومدير الوكالة، بملف مشروع الاستثمار الذي يتكوّن بدوره من الوثائق التالية:

استمارة التسجيل،

بطاقة تقديم المشروع،

الدراسة التقنية الاقتصادية،

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

شهادة تثبت التكوين في مجال المقاولاتية وإنشاء

المؤسسات المصغرة،

المؤسسات المصغرة، كشوف تقديرية للتأمينات المتعددة الأخطار، عند الاقتضاء،

خطة عمل المشروع،

دراسة الجدوى،

نموذج الأعمال،

(إلى جانب بطاقة التنقيط).

وبعد اكتمال الملف، يعرض حامل المشروع مشروعه الاستثماري أمام اللجنة المذكورة. لتبدي هذه الأخيرة رأيها في أثناء الجلسة، حول ملاءمة المشروع وقابليته للتمويل.

بناء على ذلك، وفي حالة موافقة اللجنة على المشروع، تقوم مصالح الوكالة بإصدار شهادة القابلية والتمويل لحاملي المشاريع المعنيين.

بعد ذلك، يقوم المكلّف المعيّن من طرف الوكالة، بإيداع ملفات المشاريع المقبولة لدى البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالتمويل.

ويلزم القانونُ البنكَ أو المؤسسة المالية المعنية، بمعالجة ملف القرض، في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداع طلب التمويل.

وتمنح البنوك في إطار تمويل مشاريع “أناد”، قروضا متوسطة المدى تعادل قيمتها نسبة 70 بالمئة، من قيمة الاستثمار التي تصل إلى غاية 10 مليون دينار جزائري (1 مليار سنتيم).

وإلى جانب القروض البنكية، تمنح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، قروضا بدون فائدة تتراوح نسبتها بين 15 و25 بالمئة من قيمة الاستثمار.