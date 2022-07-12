شروط جديدة لقروض الشباب

تتجاوز قيمتها مليار سنتيم

حددت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” شروط الاستفادة من قرض تتجاوز قيمته مليار سنتيم الذي أعلن عنه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغّرة، نسيم ضيافات قبل أسبوع.

وتتلخّص هذه الشروط، في أن يستفيد من القرض مجموعة من الأشخاص وليس شخصا واحدا، وأن تكافئ قيمة القرض حجم المشروع بعد خضوعه للدراسة من طرف اللجنة المعنية بذلك، وأن يسجّل المعنيون بالقرض، باسم شخص معنوي، وأن تحمل الشركة الطالبة للقرض الصيغة القانونية شركة ذات مسؤولية محدود”sarl”، أو تعاونية أو شركة تسمية جماعية “snc”.

وأفادت مصادر من الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد” أن التمويلات الجماعية التي تتجاوز قيمتها مليار سنتيم والتي كشف عنها الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات قبل أسبوع، غير مسقفة المبلغ ومتاحة حسب طبيعة المشروع وعدد المساهمين فيه، حيث إذا ساهم في المشروع شخصان على سبيل المثال، ترتفع قيمة القرض إلى ملياري سنتيم، إذا كان هذا المبلغ مبررا من الناحية التقنية، أي موجها لاقتناء تجهيزات محدّدة.

وحسب مراسلة بين الجمعية المهنية للبنوك ووكالة دعم وتنمية المقاولاتية فإن سقف التمويل لهذا النوع من المشاريع أعلى من مليار سنتيم دون تحديد مبلغ مسقّف، حسب عدد المساهمين في المشروع، وتقييم المشروع إذا كان يستحق هذا المبلغ، مع التعامل مع هؤلاء الأشخاص كشخصيات معنوية تحت صيغة شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة بتسمية جماعية “أس أن سي” أو صيغة تعاونية وفق التشريع المعمول به.

وبالنسبة لإمكانية الاستفادة من قرض الاستغلال الذي تعادل قيمته 100 مليون سنتيم، فيتسنى لحامل المشروع الحصول من هذا الامتياز أكثر من مرة في حال التزم بجدول السداد المنصوص عليه قانونا، أي تسديد هذا القرض في الآجال المحدّدة مسبقا، مع العلم أن هذا القرض مسجّل دون فوائد، وتمنحه وكالة “أناد” في إطار التسهيلات المقدمة للشباب لتمكينهم من دعم مشاريعهم، دون عراقيل.

وحسب ذات المصدر، يعرّف قرض الاستغلال غير المدفوع بأنه قرض إضافي قصير الأجل تمنحه الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، على أساس استثنائي لأصحاب المشروع في مرحلة الإنشاء أو التمديد، بمبلغ لا يجوز أن يتجاوز مليون دينار من أجل استمرارية أنشطتهم، مع العلم أن هذا القرض يمكن تجديده عدة مرات بعد سداد قرض التشغيل السابق غير المسدد، بشرط أن يكون صاحب المشروع ملتزما في عملية السداد خلال جميع تواريخ الاستحقاق.

وفي شروط الاستفادة، لا يمكن استخدام قرض الاستغلال غير المدفوع الأجر تحت أي ظرف من الظروف لسداد أقساط قرض النشاط، كما وجهت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية مراسلة للبنوك تتضمن كافة شروط الاستفادة لإعلامها بكافة التفاصيل.

ويرتقب أن تجتمع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بحضور ممثلي الجمعية المهنية للبنوك اليوم أو بحر الأسبوع الجاري على أكثر تقدير لتحديد قائمة الأشخاص المعنيين بتحويل قروضهم إلى صندوق ضمان القروض وذلك للإعفاء من السداد في حالات خاصة تتعلق بالوفاة والكوارث الطبيعية للمؤسسات المتعثرة، أو إعادة جدولة القروض للقادرين على الدفع مستقبلا، مع نشر صورهم وأسمائهم في موقع الوكالة الإلكتروني.