شروط جديدة للمنح الجامعية والتربصات الدراسية بالخارج

وزارة التعليم العالي تعلن عن مضمونها في مراسلة جديدة

شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مراسلتها بخصوص عملية تجديد المنح الدراسية بالخارج لسنة 2023-2024، على ضرورة العودة بعد نهاية التكوين وإجبارية الحصول على النتائج مع مناقشة أطروحة الدكتوراه في المدة القانونية.

وفي السياق، راسلت مديرية التعاون والتبادل الجامعي بالوزارة، رؤساء الندوات الجهوية لجامعات الوسط والشرق والغرب، من أجل تحديد شروط وكيفيات تجديد المنح الدراسية بالخارج لسنة 2023-2024 لفائدة الطلبة، إذ تم تخصيص الفترة من 20 جوان إلى 15 أوت 2023 لإيداع طلبات تجديد المنحة.

وطلبت الوزارة من الطلبة الممنوحين في الخارج الالتزام بالشروط المحددة، إذ سيتعرض المخالفون لتعليق وإلغاء المنحة، كما أنه لا يسمح بإعادة السنة الجامعية، وكل رسوب يؤدي تلقائيا إلى تعليق المنحة، مؤكدة على ضرورة العودة بعد نهاية التكوين وفقا للأحكام القانونية المعمول بها في مجال التكوين بالخارج.

وذكرت الوزارة بضرورة الالتزام بإجبارية الحصول على النتائج واتمام الدراسة والمناقشة في المدة القانونية للتكوين، مع احترام الالتزامات التعاقدية الممثلة في القيام بإجراءات العودة النهائية في أجل 3 أشهر بعد المناقشة، والالتحاق بمنصب العمل الذي وجه إليه الطالب، وفي حال التخلف ستتخذ إجراءات عقابية ضد كل ممنوح وفقا للتنظيم المعمول به.

وحسب المراسلة الصادرة نهاية شهر مارس، فعملية تجديد المنح تخص الطلبة الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة مسبقا للتكفل بهم، والذين سجلوا تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي، إذ سيتم تخصيص منصة رقمية لهذا الغرض وستتم العملية عبر ثلاث مراحل.

وستخص المرحلة الأولى تقديم وثائق تجديد المنحة وإيداع جميع طلبات التجديد على المنصة الرقمية من قبل الطلبة، وتكون الملفات مؤشرا عليها من طرف المؤسسة الجامعية المستقبلة والممثليات الدبلوماسية والقنصلية في وجهة التكوين الإقامي، إذ ستودع الطلبات حسب ميادين التكوين وفقا للرابط المخصص لذلك من قبل الوزارة .

أما المرحلة الثانية فتخص حسب ذات المراسلة عملية التقييم العلمي للبحث والتي ستتم عن طريق الخبراء العلميين لدى اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج، على المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض.

وتتلخص المرحلة الثالثة في عملية سحب وثائق تجديد المنحة، إذ يتم تسليم وثائق تجديد المنحة من قبل مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمؤسسات الجامعية ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالنسبة للممنوحين الذين تحصلوا على موافقة لجنة الخبراء بعد دراسة الملف، على أن تودع الطلبات خلال الفترة الممتدة من 20 جوان إلى 15 أوت 2023.

وأوضحت الوزارة بخصوص الطلبة المستفيدين من المنحة في إطار المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 14-196 المؤرخ في 6 جويلية 2014 والذين أنهوا تكوينهم في الليسانس ويريدون مواصلة دراستهم في طور الماستر، بأنه يجب عليهم إيداع شهادة التسجيل في الماستر إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، وأن يحتوي الملف على جميع التوقيعات .