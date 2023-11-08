شروط جديدة لمشاركة الأطفال في الأعمال الفنية

يتضمن القانون الأساسي للفنان، أحكاما خاصة بممارسة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، لنشاطات فنية.

وقد صدر هذا القانون، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 70)، بموجب مرسوم رئاسي وقعه رئيسه الجمهورية عبد المجيد تبون.

وينصّ القانون على أنه “يمكن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، ممارسة نشاطات فنية لفترة محددة، بعد الموافقة الكتابية المسبقة للولي الشرعي”.

كما يشترط في هذا الشأن، أن لا يتمّ تكليف الفنانين الأطفال بأداء أدوار أو إنجاز نشاطات من شأنها أن تلحق بهم أضرارا جسدية أو معنوية.

ويمُنع الأطفال كذلك، من ممارسة نشاطات فنية أثناء الليل، أو لمدة تفوق 6 ساعات في الأسبوع، في حدود ساعتين في اليوم الواحد.

وزيادة على الموافقة الكتابية المسبقة من الولي الشرعي، تخضع مشاركة الأطفال في الأعمال والنشاطات الفنية، إلى ترخيص كتابي من مسؤولي المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية.