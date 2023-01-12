شروط جديدة لمعايير الرفاهية في سكنات البيع بالإيجار

وقّع وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، قرارا يتضمّن تعديل دفتر الشروط الذي يحدّد معايير المساحة والرفاهية، المطبّقة في السكنات المخصّصة للبيع بالإيجار.

القرار المؤرخ في 3 سبتمبر 2022، ينصّ على مواصفات جديدة للمطابخ والحمامات المنجزة في هذا النوع من السكنات.

فبموجب القرار، سيلزم المكلّفون بإنجاز السكنات، بتجهيز الحمام بنمط إيطالي، على أن يتوفّر على:

ممصّ مركزي من الفولاذ المقاوم للصدأ، على شكل منحدر، بصمام مضاد للرائحة.

ممصّ حوض الحمام من الفولاذ المقاوم للصدأ، بما في ذلك التوصيل بالشبكة.

مساكة مقاومة للسوائل على سطح الحمام بالكامل، عن طريق وضع طبقة أولية متكيفة مع الدعامة.

وضع مساكة مقاومة للسوائل لعزل الزوايا والنقاط الفردية، باستخدام شرائح مقواة ومركبة.

حوض الحمام بمادة الرزين الإيبوكسي بالنسبة لتلبيس الأرضية.

حاجز زجاجي ثابت وشفاف، مع باب منزلق زجاجي.

عمود مرش عالي الجودة.

مغسل بحنفية مازجة.

تلبيس جدران دورة المياه الأربعة بخزف صحي على طول ارتفاع تحت السقف.

وبالنسبة لكيفيات إنجاز المطابخ، يفرض دفتر الشروط أن يكون التلبيس بالخزف الصحّي لجميع واجهات طاولة المطبخ. كما يلزم دفتر الشروط بأن تكون بلاطة طاولة المطبخ من الرخام، أو أي مادة أخرى ذات نوعية مماثلة.