شروط جديدة لممارسة نشاط البريد السريع في الجزائر

توفير نظام التتبع والدفع الإلكتروني "إلزاميان"

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يوم السبت في بيان، استكمال إعداد دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط استغلال خدمات البريد السريع، الخاضع لنظام التصريح البسيط.

وأوضحت الوزارة أن دفتر الشروط الجديد “يكرّس مبدأ الشفافية بين المتعامل والمواطن، من خلال إلزام المؤسسات باحترام معايير مهنية وتقنية دقيقة، من بينها:

اعتماد هوية تجارية واضحة تحمل اسمًا وشعارًا مميزين يوضعان على المغلفات والمركبات،

فرض هندام موحّد للعاملين، يعكس هوية المؤسسة، ويحترم قواعد النظافة والآداب العامة،

وضع لافتة تعريفية ظاهرة بمقرات المؤسسات لتسهيل تواصل الزبائن معها،

ضمان سرية المراسلات وسلامة الإرساليات البريدية،

واحترام التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية،

توفير نظام تتبع إلكتروني للإرساليات، يتيح للزبون معرفة مسار طرده بكل شفافية،

ضمان المساواة في معاملة جميع الزبائن دون أي تمييز.

كما ينص دفتر الشروط الجديد، على “ضرورة نشر التعريفات وشروط الخدمة بوضوح، في مختلف نقاط النشاط، وعلى المواقع الإلكترونية الرسمية”.

إلى جانب ذلك، يفرض الدفتر “توفير وسيلة دفع إلكتروني واحدة على الأقل، سواء عبر أجهزة الدفع الإلكتروني أو عبر رموز QR. في خطوة تهدف إلى تقليص التعاملات النقدية، وتشجيع التحوّل الرقمي”.

“ومن أجل تعزيز ثقة المواطن، وضع المشروع آلية واضحة للتعويض في حالة ضياع أو تلف الإرساليات”، يضيف البيان. إلى جانب “إلزام المؤسسات بإنشاء نظام فعّال لمعالجة الشكاوى، ومنع تسليم الإرساليات إلى القُصَّر إلا بإذن من أوليائهم الشرعيين”.

وقالت الوزارة في ختام بيانها، إن الشروط الجديدة “تعكس إرادة مُلحة في تنظيم سوق البريد السريع المحلي، وإرساء قواعد مهنية تحمي الزبائن، وتضمن ممارسة مسؤولة ومؤسساتية للنشاط”.