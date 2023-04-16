شروط وإجراءات جديدة لطالبي التأشيرة الإسبانية

إجبارية تقديم وثائق أصلية لأصحاب المهن الحرة

أدرجت القنصلية العامة الإسبانية بالجزائر المزيد من الإجراءات التي تصب في خانة “تعقيد” ملفات التأشيرة للجزائريين، بعد نحو شهرين من رفع رسومها، وهذا من خلال إجبارية تقديم وثائق مهنية أصلية لطالبي الفيزا خصوصا لأصحاب المهن الحرة عند إيداع الملفات في مراكز مقدم الخدمات المعتمد لديها.

وأفاد بيان لمقدم الخدمات المكلف باستقبال ملفات طالبي التأشيرة الإسبانية بالجزائر “بي.أل.أس انترناشيونال”، اطلعت عليه “الشروق”، بأنه صار إجباريا على أصحاب طالبي التأشيرة تقديم وثائق مهنية أصلية عند عملية إيداع الملفات، منها السجل التجاري وشهادة “سي 20-C20” المتعلقة بثبوت النشاط في شقه المرتبط برقم الأعمال، وشهادة عدم الخضوع للضريبة.

كما صار لزاما تقديم شهادة أصلية محينة بالانتساب سواء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء (كناس) أو غير الأجراء (كاسنوس)، فضلا عن شهادة الوجود للنشاط أو المهنة الحرة.

كما صار إجباريا حسب المصدر ذاته، تقديم النسخة الأصلية لوثيقة الاعتماد الخاصة بممارسة المهن الحرة، وقرار التنصيب وشهادة مستثمر فلاحي أو بطاقة فلاح.

وبالنسبة للعائلات، فإن إحضار الدفتر العائلي صار هو الآخر إجباريا، ويجب تقديمه عند إيداع ملف التأشيرة مرفقا بشهادة عائلية للحالة المدنية هي الأخرى تكون أصلية.

ولفت المصدر إلى أن جميع الوثائق التي طلبت أصلية يجب أن تقدم نسخا مطابقة للأصل عنها خلال عملية إيداع الملف، فضلا عن إلزامية ترجمة كل الوثائق إلى الإسبانية أو الفرنسية، في إشارة للمستندات التي تقدم باللغة العربية.

وحسب مقدم الخدمات للتأشيرة الإسبانية، فإن هذه الإجراءات قد دخلت حيز التطبيق اعتبارا من 9 أفريل 2023.

وشهر فيفري الماضي، أعلن المركز ذاته عن زيادات جديدة في أسعار الخدمات الاختيارية، التي تزامنت مع ندرة كبيرة في المواعيد ودفعت بالكثير من الجزائريين إلى السوق السوداء للحصول عليها بأثمان وصلت 40 ألف دينار وأحيانا أكثر.

وعقب ذلك، أعلن مركز “بي.أل.أس انترناشيونال”، أنه تمت مراجعة رسوم خدمة طلب تأشيرة إسبانيا اعتبارًا من 5 مارس 2023 وفقًا لتعليمات قنصليتي مملكة إسبانيا في الجزائر العاصمة ووهران، والتي صارت 2467 دينار عن كل ملف، ودعا أصحاب الملفات الذين لديهم طلب تأشيرة ساري اعتبارا من 5 مارس 2023 إلى دفع الفارق بين القيمة السابقة والجديدة والتي قدرت بـ212 دينار.