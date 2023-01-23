شروع 35 ولاية في إعداد خارطة الإمكانات الاقتصادية

وزير الداخلية يؤكد على دور الولاة في تنفيذ السياسات العمومية

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، الاثنين بالجزائر العاصمة، تأكيده على الدور الفعال والأساسي المنوط بولاة الجمهورية لتجسيد مختلف السياسات العمومية الرامية إلى الدفع بعجلة التنمية المحلية.

وخلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية، أكد مراد أن “الدور المنوط بولاة الجمهورية لتجسيد السياسات العمومية الرامية للدفع بعجلة التنمية المحلية، أساسي وفعال، لاسيما في ظل الصلاحيات المخولة لهم، والدعم الذي يحظون به من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وبخصوص التقييم المرحلي الذي قدمه الأسبوع المنصرم عدد من ولاة الجمهورية خلال لقاء الحكومة-ولاة، اعتبر مراد أنه “كان إيجابيا، لاسيما وأنه تمحور حول تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى مواصلة إحصاء النقائص والفوارق المسجلة في بعض المناطق والتكفل بها بصفة أولوية”.

وفي ذات الصدد، ثمن وزير الداخلية مخرجات لقاء الحكومة مع الولاة، والذي جاء – كما قال – “فرصة لتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية ومن أجل تقييم الأعمال التي انبثقت أساسا عن الورشات التي أقيمت شهر سبتمبر الفارط”.

وبخصوص مشروع قانون البلدية والولاية، أكد الوزير أن “دخول هذين القانونين حيز التنفيذ سيدعم الدور المحوري للوالي والمجالس المنتخبة الولائية والبلدية، بشكل يسهم في الدفع بقاطرة التنمية المحلية والتوجه نحو تخطيط حقيقي بآليات متكاملة على أساس منهجية تشاركية متكاملة”.

وأضاف أن “الانتهاء من مشروعي القانونين يأتي تماشيا مع التطلعات التي عبر عنها رئيس الجمهورية، ويجسد نظرته الاستشرافية لمستقبل الجزائر الجديدة”، على أن يكون للجماعات المحلية – كما قال – “دور فعال في التنمية المحلية المستدامة”.

كما عاد الوزير إلى ملف عملية تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، قائلا إنه “يندرج ضمن الالتزامات المكرسة ضمن برنامج الرئيس تبون، لترقية الأقاليم بغرض القضاء على الفوارق الجهوية ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة”.

وأشار إلى أن “الديناميكية الاقتصادية المحلية التي يعول عليها لتنويع مصادر الثروة بالجزائر، تعتمد على تثمين كل المؤهلات والموارد المتوفرة، وقد تم في هذا السياق الشروع في إعداد خارطة طريق للإمكانات الاقتصادية للولايات، والتي ستشكل أداة عملية وعلمية في أيدي ولاة الجمهورية لتسطير استراتيجيات محلية فعالة”، وكشف في هذا الخصوص، عن شروع 35 ولاية في إعداد خرائطها.

وذكر الوزير في سياق ذي صلة، أن “سنة 2023 ستخصص لدعم وتكريس الإنجازات، لتشمل مختلف مناطق الوطن بالاعتماد على جهود الجميع، قصد التكفل الأمثل بحاجيات وانشغالات المواطنين”.