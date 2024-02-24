 شريحة الكترونية خارقة تمنع القرصنة الحاسوبية

تستطيع معالجة البيانات بسرعة الضوء

تمكن علماء ومطورون من جامعة بنسيلفانيا الأمريكية، من تطوير شريحة الكترونية خارقة، تستخدم موجات الضوء في معالجة البيانات بدلا من الكهرباء.

وتعتبر هذه الشريحة السيليكونية الفوتونية من صيغة “SiPh” بديلا أكثر كفاءة للبطاقات الرسومية التي تصنعها الشركات، على غرار “إنفيديا” و “انتل” و “إي إم دي”، خاصة انها تمنع عمليات الاختراق الحاسوبي التي يقوم بها قراصنة الانترنت.

وتستعمل حاليا في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث تستطيع تنفيذ العمليات الرياضية المعقدة، بسرعة الضوء، مع تقليل معدلات استهلاكها للطاقة في الوقت نفسه، كما تستطيع إجراء العمليات الحاسوبية بشكل متواز، وبدون الحاجة إلى تخزين البيانات في الذاكرة العشوائية أثناء المعالجة، وهو ما يمنع القراصنة من الوصول إلى بياناتها، لأنه لا يتم تخزينها في ذاكرتها من الأساس، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.

الابتكار الجديد يأتي في ظل الطلب المتزايد على الشرائح الحاسوبية المتطورة، بسبب الانتشار الواسع لنماذج الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، حيث يعد بتسريع عمليات تدريب الذكاء الاصطناعي، بشكل كبير مع تقليل استهلاك الطاقة لأدنى حد، وحفظ أمن وخصوصية البيانات.