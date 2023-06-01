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 شريف بن حبيلس رئيسا للمنظمة الإفريقية للتأمينات

الشروق أونلاين
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 شريف بن حبيلس رئيسا للمنظمة الإفريقية للتأمينات
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شريف بن حبيلس

تسلم المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي, شريف بن حبيلس, رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمينات.

وجرت مراسم التسليم والاستلام بين بن حبيلس ورئيس المنظمة السابق, الكيني بان كاجوانغ، الأربعاء في اختتام أشغال المؤتمر الـ49 والجمعية العامة للمنظمة التي احتضنها الجزائر العاصمة على مدار ثلاثة أيام، بحضور ممثلي شركات التأمين وإعادة التامين ومختلف الهيئات والجمعيات الناشطة في هذا القطاع الأعضاء في المنظمة.

وأكد بن حبيلس الذي سيرأس المنظمة القارية لعهدة مدتها سنة،على أهمية العمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدان الافريقية في مجال التأمينات واتخاذ كل المبادرات التي من شأنها تطوير وتوفير خدمات تأمينية تتماشى مع احتياجات القارة, لاسيما في المجال الفلاحي.

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