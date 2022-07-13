شريف ملال: لن أترك ياريشان في سلام وأنا من سيزيحه من بيت شبيبة القبائل

قال إن "تنصيبه" على رأس النادي يعد "وصمة عار"..

أكد رئيس شبيبة القبائل السابق، شريف ملال، أن الرفع من رأسمال الشركة الرياضية ذات أسهم لفريق شبيبة القبائل في المستقبل القريب سيعجل برحيل الرئيس الحالي يزيد ياريشان من على رأس النادي، وهي الخطوة التي ستمكن ملال من إزاحة ياريشان إلى الأبد من بيت شبيبة القبائل وبشكل نهائي، مثل ما أكده ملال في آخر تصريحاته، التي تهجم فيها على ياريشان، واصفا إياه أنه وصمة عار في تاريخ ناد اسمه شبيبة القبائل.

وظهر الرئيس السابق للنادي القبائلي، شريف ملال، عبر فيديو على اليوتوب، يرفع التحدي ضد الرئيس الحالي ياريشان، الذي قال إنه يبيع الأوهام إلى أنصار النادي، على اعتبار أنه لم يف بالوعود التي قطعها على نفسه غداة توليه زمام البيت القبائلي، حيث تحدث ملال عن عهدته والأيام التي قضاها على رأس الشبيبة، مؤكدا أنه عمل على إعادة الفريق إلى الواجهة، وتمكن من ذلك عقب وصول النادي إلى نهائي كأس الإتحاد الإفريقي، كما دعا ملال ياريشان الذي يتهمه بـ”السرقة” إلى مناظرة مباشرة، ومن ثم الكشف عن كل الأمور السابقة والمقبلة، ملمحا في الوقت ذاته رغبته في العودة إلى رئاسة شبيبة القبائل.

وفي سياق آخر، تواصل شبيبة القبائل تحضيراتها في مدرسة الفندقة والإطعام بعين البنيان، تحسبا للموسم الكروي المقبل، وذلك بتعداد مكتمل، وهو الأمر الذي جعل المدرب البلجيكي جوزي ريغا يقرر الرفع من حجم التدريبات، فضلا عن برنامج خاص للعناصر المتأخرة بهدف لحاقها بالبرنامج التحضيري للفريق في شطره الثاني قبل التحول إلى تونس لخوض ثالث تربص قبل انطلاق البطولة.

يحدث هذا في الوقت الذي قررت فيه الإدارة، برئاسة يزيد ياريشان، الرفع من أجرة الحارس رمضان عقيب، بطلب من الأخير، الذي كان يفكر في الرحيل عقب نهاية الموسم الفارط، غير أن الخطوة التي اتخذتها الإدارة جعلته يعدل عن قراره ويقرر البقاء رسميا، وهو ما سيمكنه من الإندماج مع بقية رفاقه في تربص عين البنيان الذي انطلق أول أمس، علما أن الحارس رمضان عقيب كان قد انضم إلى شبيبة القبائل في صيف 2020 قادما إليها من مولودية الجزائر، بعقد يمتد إلى غاية شهر جوان 2023.