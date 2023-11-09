شرّير يسطو على منازل نجوم الكرة ويرفض سرقة ميسي!

اعترف لصّ بِأنّه سطا على منازل عديد نجوم رياضة كرة القدم، إلّا الأرجنتيني ليونيل ميسي فقد فضّل عدم سرقته.

وقال هذا اللصّ إنّه سطا على منزل المدرب الهولندي الرّاحل يوهان كرويف، بِمدينة برشلونة الإسبانية عام 2012، ونهب ما قيمته 20 ألف أورو، ويوجد بين الأغراض ساعة فاخرة لِمواطنه اللاعب السّابق دينيس بيركامب. مُشيرا إلى أن البيت لم يكن يتوفّر على كاميرات مراقبة أو أجهزة إنذار.

وفي أحدث تقرير نشرته صحيفة “إل إسبانيول”، فإن اللصّ ينتمي إلى ألبان كوسوفو، وقد ألقى عليه الأمنُ القبضَ مُؤخّرا.

ونقل المصدر على لسان اللصّ قوله إنه سطا أيضا على منزل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بِجزيرة ماديرا حيث مسقط رأس هذا المهاجم. لكنه لم يظفر بِأغراض ثمينة.

وأضاف أنه رفض مداهمة منزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم أن اقتراحات عديدة وصلته بِهذا الشّأن من زملائه الأشرار. وفسّر الرّفض بِكون “البرغوث” لاعبه العالمي المُفضّل!

ووفقا للجريدة الإسبانية، فإن هذا اللصّ كان يتزعّم عصابة أشرار تُقدّر بِنحو 100 شخص. هدفها الوحيد هو السّطو على منازل نجوم الرياضة الأكثر شعبية في العالم.