شطب 50 رحلة جوية من برنامج عمرة رمضان!

بسبب البرمجة الزائدة لشركات الطيران وانخفاض الإقبال

تسبب تراجع الإقبال على عمرة شهر رمضان لدى الجزائريين في إلغاء ما يزيد عن 50 رحلة طيران نحو البقاع المُقدسة حسب ما أكدته النقابة الوطنية لوكالات السياحية والأسفار التي سجلت انخفاضا في التسجيلات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وتفاجأت الوكالات المعنية بتنظيم موسم العمرة لشهر رمضان من تراجع الطلب على الحجوزات رغم التحضيرات التي انطلقت مبكرا لإنجاح الموسم سواء بالنسبة لديوان الوطني للحج والعمرة أو الوكالات السياحية أو حتى شركات الطيران التي وجدت نفسها أمام خيار إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية تفاديا للخسارة.

وفي السياق، كشف رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار نذير بلحاج عن إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية الخاصة بنقل المعتمرين نحو البقاع المقدسة خلال شهر رمضان بسبب قلة الإقبال من جهة والبرنامج الضخم الذي خصصته شركات الطيران لاسيما الخاصة منها من جهة أخرى.

وأضاف بلحاج، في تصريح لـ”الشروق” أن شركة الطيران الخاصة “فلاينس” لوحدها ألغت 33 رحلة جوية بسبب قلة الإقبال على الحجوزات المُتعلقة بشهر رمضان، ونفس الشيء بالنسبة لشركة الخطوط الجوية السعودية التي خصصت برنامجا ضخما للرحلات خلال شهر رمضان قاربت 34 رحلة جوية في الأسبوع ما دفعها يقول – محدثنا- إلى تغيير برنامجها الجوي تفاديا للخسارة وتخفيض أسعار تذاكرها في نفس الوقت.

أما بالنسبة لشركة الخطوط الجوية فهي لم تعلن عن تقليص عدد رحلاتها الخاصة بنقل المعتمرين نحو البقاع المقدسة رغم التراجع في نسبة الإقبال، فقد سبق لهذه الأخيرة وأن أعلنت عن برنامج خاص يتضمن 20 رحلة جوية تتخللها 8 رحلات من نوع شارتر.

وبالعودة إلى أسباب تراجع نسبة الإقبال على العمرة لدى الجزائريين، نفت عدة وكالات سياحية متخصصة بتنظيم المناسك لـ”الشروق” أن يكون السبب متعلقا بارتفاع تكاليف أداء العمرة، مؤكدين أن هذه الأخيرة لم تتغير مقارنة بالسنة الماضية، بل بالعكس – حسبهم- فإن بعض الوكالات قدمت عروضا مميزة خاصة في العشر الأواخر لشهر رمضان بلغت 28 مليون سنتيم لغرفة ثلاثية، بعدما كانت السنة الماضية في حدود 37 مليون سنتيم لغرفة رباعية.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية أنها لن تصدر تصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر خلال شهر رمضان المبارك.

وفي تفسيرها لسبب صدور هذا القرار، نوهت بأن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد، منها تخفيف الازدحام وإتاحة الفرصة للآخرين والتعاون على التنظيم والتيسير على المسلمين.

ووفقا لمنصة “نسك”، ففي حال الرغبة بإصدار تصريح للعمرة للمرة الثانية، تظهر رسالة مفادها فشل إصدار التصريح.

وخصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددا من الأبواب في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين بالتزامن مع الشهر الكريم.