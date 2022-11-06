“شعار المثليين في منتدى الأديان”.. أمين عام رابطة العالم الإسلامي يعلق (فيديو)

علق الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، على الجدل الذي أثير حول ظهور ما وصفوه بشعار المثليين خلف المتحدثين في منتدى الأديان.

وقال العيسى في مقابلة تلفزيونية مع قناة “mbc”: “هذا المنتدى نظمته جماعة سانت إيجيديو، وهي جماعة دينية كاثوليكية شهيرة ومؤثرة عالميا، والبابا فرنسيس أعلن بشكل واضح وقاطع أن كنائسهم لن تبارك الزواج المثلي..معنى هذا القول بأن منظمي المؤتمر يدعمون المثليين بهذا الشعار، هذا ليس فقط غير وارد، بل هو مستحيل”.

وأضاف: “هذا الشعار لا يمت بأي صلة للهوية المثلية، بل هو شعار سلام يحمل الطيف المتعدد للتنوع البشري وفوقه حمامة السلام، وهو شعار منظمة سانت إيجيديو، وقد تأسست هذه المجموعة في أواخر الستينات الميلادية أي قبل الطفرة المعاصرة للمثلية، أي قبل شعارهم الحديث، وقبل استبعاد المثلية من قائمة الاضطرابات العقلية في السبعينات”.

وتابع: “المبالغة في ربط أي تنوع في الألوان بأنه يرمز للمثلية سيجعل الإنسان في حرج من استخدام هذه الألوان، ولا حتى القريب منها، وهي من ألوان الطيف قبل أن تخلق المثلية والمثليين أساسا”.

وأردف: “إذا وجد علم المثليين وهو واضح بألوانه المنتشرة وفي إطار معين وبعدد الألوان، نعم نقف ونتحفظ”، منوها أن “هذا المؤتمر حضره قادة أديان وكبار علماء من العالم الإسلامي، ألوان الطيف 7، وشعار المؤتمر 7، ولكن ألوان المثلية 6”.