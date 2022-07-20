شعبة الدواجن.. قرارات جديدة لوزير الفلاحة لضبط الأسعار

التقى وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، مع ممثلي المجلس الوطني المهني لشعبة الدواجن، بهدف ضمان وفرة المنتوج واستقرار الأسعار وضبط الشعبة.

وأوضح بيان لوزارة الفلاحة، أن الوزير هني ترأس اجتماعا تنسيقيا وتشاوريا مع ممثلي المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن ” “CNIFA، بحضور رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ورئيس الفيدرالية الوطنية لشعبة الدواجن التابعة للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ” UNPA” وإطارات من الوزارة وممثلي مختلف المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع.

وأفاد البيان أنه على اثر هذا الاجتماع تم اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات التي تندرج في صلب تنظيم وضبط هذه الشعبة لهدف ضمان وفرة المنتوج واستقرار الأسعار.

وتم استعراض وضع شعبة الدواجن واللحوم البيضاء وكذا سبل وآفاق تطويرها من خلال مختلف البرامج و الإجراءات التحفيزية المخصصة لهذه الشعبة الإستراتيجية، وذلك في إطار الأهمية التي توليها الوزارة للتكفل بالانشغالات المطروحة من طرف مهني القطاع ضمن رؤية تشاركية مستقبلية واستباقية.