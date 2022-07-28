شعبة الطماطم: لا عودة للاستيراد رغم تراجع المساحة المزروعة

أكد رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الطماطم الصناعية مصطفى معزوزي، على عدم العودة إلى استيراد مضاعف وثلاثي التركيز رغم تراجع المساحة المزروعة هذا الموسم.

وأشار معزوزي على هامش صالون الفلاحة احتفالا بالعيد الوطني للطماطم الصناعية بالطارف إلى تراجع المساحة المزروعة بـ 6000 هكتار عن العام الماضي، إلى جانب شح مصادر المياه وارتفاع تكاليف الانتاج الذي ساهم في الحد من اقبال الفلاحين على هذه الشعبة هذا الموسم.

من جهة أخرى، قال متعاملون اقتصاديون بأن العودة إلى جلب الطماطم الصناعية من الخارج بعد 3 سنوات من توقيف استيرادها يعد جريمة في حق الاقتصاد الوطني فيما يبقى على عاتق الفلاحين مواصلة العمل خلال هذه الفترة لبلوغ كمية انتاج 90 الف طن وهو ما يكفي لسد الاحتياجات الوطنية.

هذا وشارك في إحياء العيد الوطني للطماطم الصناعية 39 عارضا يمثلون سلسلة ومسار انتاج هذه المادة الاستراتيجية والتي بلغت فيها كمية الانتاج العام الماضي أكثر من 5 مليون قنطار بولاية الطارف فقط.