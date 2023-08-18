“شعب النيجر يعاني الكثير من المصاعب منذ سنين”

المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة:

أعرب منسق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم عن قلقه العميق إزاء شعب النيجر الذي أُجبر على تحمل المزيد من البؤس منذ الانقلاب. تقرير عسكري الشهر الماضي دعا الجنرالات إلى استعادة النظام الدستوري على الفور .

“النيجر هي واحدة من أفقر البلدان في العالم ، وهي معرضة بشدة لتغير المناخ. قال تورك: “لقد عانى السكان بالفعل الكثير من المصاعب على مر السنين”.

“اليوم ، حتى أولئك الذين انتخبهم شعب النيجر لشق طريق لإنهاء فقرهم قد أُطيح بهم بالقوة وهم محتجزون من قبل المسؤولين عن الانقلاب ، وبالتالي تحدي النظام الدستوري. ويجب إطلاق سراحهم على الفور وطريق الديمقراطية رمم.”

يعيش ما يقرب من نصف السكان في براثن الفقر المدقع (أقل من 2.15 دولار في اليوم) ويعتمد ملايين الأشخاص على المساعدات الإنسانية. منذ الانقلاب ، ساءت أوضاعهم. تم إغلاق حدود هذا البلد غير الساحلي ، وشلت التجارة ، وحدث انقطاع حاد في التيار الكهربائي ، وارتفعت أسعار المواد الغذائية.

ودعا المفوض السامي إلى إتاحة الوصول المجاني والكامل للمساعدات الإنسانية ، بما في ذلك البضائع والرحلات الجوية والأفراد ، للسماح بدخول المواد الغذائية والأدوية ومواد الإغاثة الأخرى إلى البلاد.

كما أعرب السيد تورك عن قلقه إزاء القرار المعلن من قبل قادة الانقلاب بمقاضاة الرئيس محمد بازوم وآخرين يعملون معه بتهمة الخيانة العظمى. وأعلن أن “هذا القرار لا تحركه اعتبارات سياسية فقط ضد رئيس منتخب ديمقراطيا ، ولكن ليس له أي أساس قانوني منذ أن تم إعاقة السير الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية”.

وأضافت المفوضة السامية أن قمع الفضاء المدني ، بما في ذلك مزاعم الترهيب ضد الصحفيين وحظر وسائل الإعلام الدولية والقيود الأخرى التي تؤثر على حرية التعبير والتجمع العام ، أمر مقلق للغاية.

قال السيد تورك إن الاتجاه الأخير للتغييرات غير الدستورية للحكومة من قبل القوات العسكرية في غرب إفريقيا – انقلاب النيجر هو السادس في المنطقة في السنوات الثلاث الماضية – مقلق للغاية ، ولا يزال السكان المحليون يتحملون العواقب.

وقال المفوض السامي: “إن فكرة الحرية في النيجر على المحك” ، مشيرة إلى أن فوز بازوم في عام 2021 يمثل أول تحول ديمقراطي في تاريخ البلاد ، تميز بالانقلابات. “لا يمكن للجنرالات أن ينتحلوا لأنفسهم الحق في تحدي إرادة الشعب لمجرد نزوة. لا مكان لقاعدة السلاح في عالم اليوم “.