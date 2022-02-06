“شعرت بأنني مطلوب في السبورتينغ أكثر من ليون”

الدولي إسلام سليماني:

برر المهاجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى نادي لشبونة، بشعوره بأنه مطلوب ومرغوب فيه أكثر بالبرتغال، مقارنة بنادي ليون الفرنسي، لكن دون أن ينسى توجيه التحية للنادي الفرنسي الذي أمضى معه سنة كاملة.

وأوضح إسلام سليماني- الذي شارك مع ليون في 37 مقابلة، سجل خلالها ثمانية (8) أهداف وقدم خمس (5) تمريرات حاسمة-، خلال ندوة صحفية له، قائلا: “لقد عدت إلى نادي سبورتينغ لشبونة لأنني أشعر بأن المناصرين يحبونني (…) بالنسبة إلي، هذا الأمر مهم جدا في لعبة كرة القدم. لقد اشتقت كثيرا لأجواء نادي سبورتينغ لشبونة وللمناصرين ولملعب الفالاد. لقد كان قراري سهلا، لأنني اخترت ببساطة العودة إلى بيتي. أعترف بأنني كنت سعيدا بقميص هذا الفريق والنجاح في لعبة كرة القدم يستلزم الشعور بالراحة التي تجعلك في ما بعد تستمتع بالذكريات الطيبة التي تتركها في نفوس المناصرين”.

أما إدارة نادي ليون الفرنسي، فأكدت أن قرار مغادرة الدولي الجزائري للفريق، جاء بناء على رغبة مشتركة بين اللاعب والفريق من أجل وضع حدّ لهذه التجربة، موضحة: “إن مدرب الفريق لم يرغب في الإبقاء على اللاعب باعتبار أنه يملك خيارات أخرى كافية في منصبه تتمثل في موسى ديمبيلي وتينو كاديويري”.

يذكر أن سليماني (33 سنة) انضم إلى صفوف سبورتينغ لشبونة، صاحب المركز الثاني في البطولة البرتغالية بعقد مدته 18 شهرا في صفقة انتقال حر، بعدما كان قد التحق بالنادي الفرنسي في يناير 2021.

وتم ترسيم عملية انتقال الهداف الحالي لـ”الخضر” سهرة الإثنين المنصرم، ليعود مجددا إلى فريقه السابق سبورتينغ لشبونة الذي سيحمل فيه رقم (9). وسمحت الأرقام التي حققها بطل إفريقيا-2019، مع النادي البرتغالي بتحقيق صفقة تنقل “قياسية” إلى ليستر سيتي (بطل إنجلترا)، غير أنه عجز عن فرض مكانته مع “الفوكس” لتتم إعارته إلى نيوكاسل في 2018، ثم إلى فنيرباتشي التركي (2018- 2019) وبعدها إلى موناكو (2019- 2020).