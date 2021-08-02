شعلال تجمد حركة التغييرات بين مديري المسارح ودور الثقافة

تواصل سلسلة لقاءاتها مع قادة مكاتب قطاعها

قامت وزيرة الثقافة، وفاء شعلال، بتجميد حركة تغييرات كانت ستطال مديري المسارح، ودور الثقافة، ومديريات الثقافة، في عدد من الولايات. وهي القائمة التي تركتها الوزيرة السابقة، مليكة بن دودة، تقريبا جاهزة وكانت ستنفذها أياما قبل تنحيتها.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن شعلال طالبت بإرجاء القائمة والتريث إلى حين إعادة النظر في بعض الأسماء والمعايير التي تم اعتمادها.

وتواصل شعلال سلسلة اجتماعاتها مع مديري المؤسسات التابعة لقطاعها للتعرف أكثر على دهاليز الوزارة وجس نبض محيطها. وفي هذا الإطار عقدت الوزيرة لقاء جديدا مع إطارات مديرية الإدارة والوسائل العامة، وقال بيان لوزارة الثقافة إن شعلال “أسدت تعليماتها بغرض ترشيد الموارد العمومية والاستغلال الأمثل للوسائل المتوفّرة والسّهر على الاحترام الصارم للقوانين والإجراءات المتصلة بالسير المالي والإداري للوزارة”.

وأكد البيان ذاته أن الوزيرة دعت “إلى بذل مزيد من الجهود لعصرنة الإدارة بتوظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتحسين الخدمة العمومية والتكفل بحقوق الموظفين والعاملين في القطاع، وإيلاء أهمية خاصة لموضوع العاملين”، مؤكدا تسوية أوضاع عمال عقود ما قبل التشغيل في قطاعها بشكل تدريجي.

كما تطرق الاجتماع ذاته إلى التحضيرات بشأن الدخول الجامعي في مدارس ومعاهد التكوين العالي التابعين لقطاع الثقافة.

ودعت الدكتورة شعلال إلى فتح الأبواب وتعريف طلبة الباكالوريا الجدد إلى فرص التكوين في مجالات الفنون والتراث، كما دعت أيضا إلى إيجاد حلول مناسبة بغرض التكفل بإقامة الطلبة.