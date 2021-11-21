-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حالة الطقس: نشرية حول أمطار غزيرة عبر ولايات وسطى وغربية
منوعات
مشروع قانون السينما يعيد قضية دمج المؤسسات إلى الواجهة

شعلال ترفع ملف مستقبل المؤسسات السينمائية إلى الحكومة

زهية منصر
  • 95
  • 0
شعلال ترفع ملف مستقبل المؤسسات السينمائية إلى الحكومة
أرشيف
وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال

ينتظر أن ترفع وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال، الانشغال حول مستقبل المؤسسات السينمائية الواقعة تحت وصايتها “المركز الجزائري لتطوير السينما، والمركز الوطني للسينما والسمعي البصري” إلى الوزارة الأولى للفصل فيه، وهذا بعد استحداث المركز الجزائري للسينما الذي تم وضعه تحت وصاية الوزارة الأولى الأمر الذي وضع مؤسسات وزارة الثقافة أمام مصير مجهول خاصة في ظل تقارب وتداخل مهامها مع مهام المركز المستحدث.

وينتظر أن تتوصل وزارة الثقافة إلى حل بشأن هذه المؤسسات بعد استشارة الوزارة الأولى. ويأتي هذا القرار بعد الاجتماع الأخير الذي عقدته شعلال مع أعضاء لجنة قراءة الأعمال “الفداتيك” قبيل نهاية مهمتها على إثر القرار الذي جاء في قانون المالية بخصوص غلق جملة من الصناديق من بينها ” الفداتيك”.

وكان الاجتماع قد تطرق إلى “الدعم العمومي لسينما، وكذا المسائل المتعلقة بمصير المشاريع المدعمة” كما تطرق الاجتماع أيضا إلى “الجوانب التشريعية والتنظيمية، وكذا ملف القاعات السينمائية والتكوين والتأهيل للعاملين في هذا القطاع”.

وينتظر أن تلتقي شعلال قبل رفع الملف إلى الوزارة الأولى بأعضاء لجنة “الفداتيك” بعد أسبوعين من الآن لدراسة الاقتراحات المقدمة في إطار البحث عن الحلول الممكنة للمؤسسات المذكورة وفي مقدمتها حلها ودمجها في المركز الجديد التابع للوزارة الأولى خاصة وأن أحد مواده تنص على ” استقدام أشخاص لهم دراية بالقطاع السينمائي” وهو ما يسهل عملية دمج عمال هاتين المؤسستين في المركز الجديد. ويعتبر الاجتماع المنتظر بين شعلال وأعضاء “لفداتيك” والمقرر في غضون الأسبوعين القادمين فاصل ومصيري بالنسبة للمؤسسات المذكورة قبل أن ترفع شعلال تقريرها إلى رئاسة الحكومة.

وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع استمرار أعضاء لجنة مشروع قانون السينما في مناقشة بنوده ومقترحاته وفي مقدمتها دمج المؤسسات وهو مطلب قديم سبق وأن طرح في عهد كاتب الدول للسينما السابق يوسف سحايري.

للإشارة لم يشر المرسوم الرئاسي الذي يحدد إنشاء المركز الجزائري للسينما لا من قريب ولا من بعيد إلى مستقبل المؤسسات السينمائية المتواجدة حاليا منها ” المركز الجزائري لتطوير السينما، والمركز الوطني للسينما والسمعي البصري خاصة وأن بعض مهامها قد تم إسنادها للمركز المستحدث وقد تم إلحاقه بالوزارة الأولى وليس وزارة الثقافة.

مقالات ذات صلة
حتى الشيخ بوعمامة لم يسلم من النزعة التوسعية للنظام المغربي!

حتى الشيخ بوعمامة لم يسلم من النزعة التوسعية للنظام المغربي!

هل أقر وزير العدل المغربي قانونا يمنع الزوج من دخول بيته؟ هذه هي الحقيقة

هل أقر وزير العدل المغربي قانونا يمنع الزوج من دخول بيته؟ هذه هي الحقيقة

الجزائري رشيد بلحاج عضوا اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق

الجزائري رشيد بلحاج عضوا اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق

دراسة أمريكية: أول حالة لكورونا كانت لدى بائع سمك بسوق ووهان الصينية

دراسة أمريكية: أول حالة لكورونا كانت لدى بائع سمك بسوق ووهان الصينية

بناية بئر مراد رايس.. رئيس نادي المخاطر يعلن عن الحل الوحيد

بناية بئر مراد رايس.. رئيس نادي المخاطر يعلن عن الحل الوحيد

11 ولاية أميركية تطلق تحقيقا حول أضرار تطبيق انستغرام على الأطفال والمراهقين

11 ولاية أميركية تطلق تحقيقا حول أضرار تطبيق انستغرام على الأطفال والمراهقين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد