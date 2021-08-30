شعلال تطلب من مديري مصالحها تقارير مفصلة عن عمل الستة أشهر الأخيرة

استعدادا لتغييرات مرتقبة في الدخول الاجتماعي المقبل

وجهت وزيرة الثقافة، وفاء شعلال، تعليمات للمديرين المركزيين ومسؤولي المؤسسات التابعة لقطاعها لإعداد تقارير مفصل وحصيلة الأشهر الستة الأخيرة، التي تخص عملهم وبرامجهم. وهذا، تمهيدا لحركة تغييرات تعتزم شعلال إجراءها في مختلف المديريات والمؤسسات، بناء على هذه التقارير والبرامج.

وتأتي تعليمات شعلال على خلفية سلسلة الاجتماعات التي عكفت على عقدها منذ مجيئها، التي ترمي من ورائها شعلال إلى ضبط أجندة برنامجها للمرحلة المقبلة.

وقد سبق أن أجرت بعض التغييرات في الإدارة المركزية، كان آخرها في مديريات الوسائل العامة، كما قامت بإرجاء حركة التغييرات في سلك مديري المسارح ودور الثقافة إلى حين إعادة النظر فيها، وهذا في انتظار استكمالها للقاءاتها مع مسؤولي الدوائر والمؤسسات، حيث ينتظر أن تلتقي خلال الأيام القليلة القادمة بمسؤولي الديوان الوطني للثقافة والإعلام، لمناقشة وضعية هذه المؤسسة التي تعرف صعوبات زادت الأزمة الصحية من تعقيدها.