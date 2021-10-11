شعلال تعيد محمد أيقرب إلى محافظة المعرض الدولي للكتاب

إمكانية تأجيل أو إرجاء المعرض وارد

تم تعيين محمد ايقرب، الإثنين، كمحافظ للمعرض الدولي للكتاب خلفا لميلود حكيم. وكان ايقرب قد تولى رئاسة المعرض في عهد الوزيرة مريم مرداسي التي أنهت مهام المحافظ السابق حميدو مسعودي قبل أن تمنح الوزيرة السابقة مليكة بن دودة صلاحيات تسير وإدارة المعرض لميلود حكيم الذي تولى قيادة مؤسسة الفنون المطبعية بعد إحالة مسعودي على التقاعد.

وحسب ما تم تداوله الإثنين، فإن ذهاب ميلود حكيم من على رأس محافظة المعرض يعود للاختلاف بينه وبين الوزيرة الحالية في وجهات النظر بما في ذلك طريقة إدارة وتنظيم المعرض.

وتدرس المحافظة الجديدة إمكانية تأجيل المعرض وإرجائه لتاريخ لاحق كون التاريخ الذي تم اختياره اعتبر من طرف الناشرين والمهنيين غير ملائم كونه يأتي أياما فقط بعد عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة مما يحرم المعرض من جمهور كبير من الأولياء والشباب وتلاميذ المدارس حيث كان معرض الجزائر يتزامن مع الدخول الاجتماعي والعطلة المدرسية وعيد الثورة الأمر الذي جعله قبلة للعائلات وطلاب المدارس والجامعات الذين يعتمدون عليه في التزود السنوي بما يحتاجونه.

للإشارة، يعتبر معرض الجزائر تقريبا آخر معرض عربي أعلن عن أجندته بعد غياب إجباري لسنتين بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وكانت الوزيرة السابقة مليكة بن دودة قد صرحت في إبريل الماضي، أن تنظيم الدورة الخامسة والعشرين مِن المعرض، سيتم عقدها في شهر نوفمبر وكانت وعدت بتمديد مدة المعرض لأكثر مِن عشرة أيّام، وسيعرف تنظيم “برنامج ثقافي ثري ولقاءاتٍ دولية في مستوى هذا الحدث الكبير”.