شعلال تفتح تحقيقا في مشاركة الجزائر في معرض القاهرة

طالبت تقريرا مفصلا عن اتصالات "ايناق" بالناشرين

طالبت وزيرة الثقافة وفاء شعلال من مديرية الكتاب بالوزارة تقريرا مفصلا عن المشاركة الجزائرية في معرض القاهرة وهذا بعد الظهور الباهت لجناح الجزائر الذي ظهر بمكانة لا تليق ولا تحيل على زخم وثراء الساحة الفكرية والإبداعية الجزائرية وبعد الشكاوى التي رفعها الناشرون والكتاب والمثقفون بخصوص المشاركة والتمثيل.

وسنتظر الوزيرة بعد عودتها من مصر في نتائج التقرير الذي طالبت به بما في ذلك قائمة الاميلات التي أرسلتها المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ” ايناق” للناشرين بغية المتابعة وتحمل كل طرف لمسؤولياته.

وحسب الأصداء التي وصلت من هضبة العناصر فإن وزيرة القطاع أبدت انزعاجها بشأن سير العملية التي أفضت إلى عرض كتب بعيدة كل البعد عن تقديم الساحة الثقافية والفكرية في الجزائر حيث ظهر الجناح الجزائري بكتب تعليمية ومطويات أكثر من احتوائه على كتب فكرية وإبداعية تسوق الثقافة والتراث الجزائري.

من جهة أخرى أبدي بعض الكتاب الفائزين بجائزة علي معاشي لأدب الشباب انزعاجهم من تصرف مؤسسة الفنون المطبعية وإقدامها على نشر كتب بدون توقيع العقود ولا حتى استشارة أصحابها في نوع الغلاف الذي يختارونه لكتبهم، وقال بعض الكتاب الفائزين في منشورات على صفحاتهم أنهم تواصلوا مع المؤسسة المعنية مستنكرين هذا الفعل فوعدتهم بالاتصال بهم لاحقا لتوقيع العقود دون تقديم توضيحات إضافة مما أثار دهشة واستغراب المعيين كون العقود توقع قبل نشر الكتاب وليس بعده.

وأوضحت مؤسسة الفنون المطبعية من جهتها أنها اتصلت بجميع الفائزين بجائزة علي معاشي ودعتهم إلى توقيع عقودهم وهناك حتى من تسلم غلاف كتابه للاطلاع عليها وأبدت المؤسسة استعدادها لتقديم الدليل على ذلك وهو الاميلات التي أرسلت إلى أصحابها وفي تواريخها المحددة.

وينتظر أن تلتقي الوزيرة ببعض الناشرين والكتاب لمناقشة هذا الموضوع خاصة وإن الجزائر على مقربة من عقد صالونها الدولي للكتاب الذي يعود شهر مارس المقبل بعد غياب دام عامين.