شعلال تلتقي إطارات ديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافيّة

بعد تأكيد الإدارة على تسوية حقوق العمال

يومان فقط بعد إعلان ديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافيّة عن تسوية أجور العمال بعد الاتفاق الذي حدث بين إدارة المؤسسة ومسؤولي الفروع النقابية، عقدت وزيرة الثقافة وفاء شعلال جلسة عمل مع مدير وإطارات الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافيّة المحمية والوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة، تطرقت إلى الوضع الذي تعرفه هذه المؤسسات.

وشددت الوزيرة، حسب بيان الوزارة على “ضرورة إيلاء الأهمية للعنصر البشري وتجنيد كافة الطاقات الفعالة لتحقيق الاستغلال الأمثل للتراث الثقافي الذي تزخر به الجزائر، وجعله في خدمة التنمية المستدامة”. واضاف البيان “أن شعلال اطلعت على وضعية الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثّقافة، ودعت إلى وضع تصوّرات مناسبة لتفعيل دورها واستغلال قدراتها وطاقاتها البشرية المؤهّلة”.

يذكر أن ديوان تسير الممتلكات الثقافية يعرف وضعا صعبا منذ 2019 وتفاقمت في السنوات الأخيرة، حيث وضعت هذه المؤسسة على حافة الإفلاس، وسبق لعمال المؤسسة ان طالبوا الوصاية منذ سنوات بإنقاذ المؤسسة والبحث عن سبل كفيلة بالاستغلال الأمثل لإمكانيات الديوان وإخراج المؤسسة من أزمتها. وكان العمال يومها قد اتهموا الإدارة بتحطيم الكفاءات. ونظم عمال المؤسسة عدة وقفات احتجاجية بسبب المشاكل الإدارية والتسييرية التي عرفتها المؤسسة.