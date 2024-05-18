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رياضة
متفرّغا لِتصفيات المونديال

شعيبي انتهى موسمه وسيخوض مسابقة الدوري الأوروبي

علي بهلولي
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شعيبي انتهى موسمه وسيخوض مسابقة الدوري الأوروبي

انتهى موسم اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي عصر السبت، رفقة زملائه في فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وتعادل فريق آينتراخت فرانكفورت بِنتيجة (2-2) مع الضيف نادي لايبزيغ، لِحساب الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر البطولة الألمانية.

وشارك متوسّط الميدان شعيبي أساسيا، واستُبدل في الوقت بدل الضّائع من عمر هذه المواجهة.

وتموقع فريق آينتراخت فرانكفورت في المركز الـ 6 بِرصيد 47 نقطة، ضمن لائحة الترتيب النّهائي لِمنافسة “البوندسليغا”. وشغل نادي لايبزيغ المركز الـ 4 بِمجموع 65 نقطة.

وشارك شعيبي في 28 مباراة بِرسم البطولة الألمانية، يوجد بينها 21 مواجهة خاضها أساسيا. وسجّل هدفَين، كما وزّع 6 تمريرات حاسمة.

ويتحوّل الرّقم إلى 6 أهداف و13 تمريرة حاسمة في كلّ المقابلات هذا الموسم، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني الجزائري.

وهكذا سيُشارك شعيبي وفريقه آينتراخت فرانكفورت في منافسة الدوري الأوروبي نسخة 2024-2025، استنادا إلى هذا الترتيب العام. بينما يلعب فريق لايبزيغ مسابقة رابطة أبطال أوروبا.

وفي الموسم الحالي، شارك شعيبي وزملاؤه في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، وودّعوا المضمار من الدور الـ 16.

ويرتبط فارس شعيبي (21 سنة) مع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2028.

وبعد هذه المباراة، سيتفرّغ فارس شعيبي لِمُقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا كوناكري وأوغندا، في الـ 6 والـ 10 من جوان المقبل، لِحساب الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026. ثمّ يركن إلى الرّاحة مستفيدا من العطلة الصّيفية.

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