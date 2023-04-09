شعيبي في أحلى أيّامه

يُواصل اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي مهاجم فريق تولوز الفرنسي تقديم العروض الإيجابية.

وفاز فريق تولوز بِنتيجة (1-2) على مُضيّفه نادي مونبلييه، لِحساب الجولة الـ 30 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل شعيبي هدف الفوز لِفريقه تولوز في الدقيقة الـ 85، رافعا غلّته إلى 5 أهداف، فضلا عن حيازته رصيد 4 تمريرات حاسمة.

وبعد تألّقه مع المنتخب الوطني الجزائري أمام النيجر في أوّل ظهور دولي له، ثم إهدائه التأهّل لِفريقه تولوز إلى نهائي كأس فرنسا، يستمرّ شعيبي في رسم لوحات الإبداع فوق المستطيل الأخضر.