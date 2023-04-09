-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

شعيبي في أحلى أيّامه

علي بهلولي
  • 74
  • 0
شعيبي في أحلى أيّامه

يُواصل اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي مهاجم فريق تولوز الفرنسي تقديم العروض الإيجابية.

وفاز فريق تولوز بِنتيجة (1-2) على مُضيّفه نادي مونبلييه، لِحساب الجولة الـ 30 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل شعيبي هدف الفوز لِفريقه تولوز في الدقيقة الـ 85، رافعا غلّته إلى 5 أهداف، فضلا عن حيازته رصيد 4 تمريرات حاسمة.

وبعد تألّقه مع المنتخب الوطني الجزائري أمام النيجر في أوّل ظهور دولي له، ثم إهدائه التأهّل لِفريقه تولوز إلى نهائي كأس فرنسا، يستمرّ شعيبي في رسم لوحات الإبداع فوق المستطيل الأخضر.

مقالات ذات صلة
صلاح يطارد رقم محرز “الإفريقي”

صلاح يطارد رقم محرز “الإفريقي”

كلوب على طريقة بلماضي: عندما تُحسنون طرح الأسئلة أُجيبكم

كلوب على طريقة بلماضي: عندما تُحسنون طرح الأسئلة أُجيبكم

دولي جزائري يُمدّد عقده في إيطاليا

دولي جزائري يُمدّد عقده في إيطاليا

زيدان ومورينيو وأنشيلوتي في “مجلس اليويفا”

زيدان ومورينيو وأنشيلوتي في “مجلس اليويفا”

مبابي يهاجم إدارة باريس سان جيرمان لهذا السبب

مبابي يهاجم إدارة باريس سان جيرمان لهذا السبب

كلود بويل: مواقع التواصل ولّدت هشاشة نفسية لدى اللاعبين الشباب

كلود بويل: مواقع التواصل ولّدت هشاشة نفسية لدى اللاعبين الشباب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد