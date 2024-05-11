شعيبي في الدوري الأوروبي وبن سبعيني في رابطة الأبطال

حجز اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي وفريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني مساء السبت، تأشيرة خوض مسابقة الدوري الأوروبي نسخة 2024-2025.

وتعادل فريق آينتراخت فرانكفورت بِهدف لِمثله خارج القواعد مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، لِحساب الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الألمانية.

وشارك متوسّط الميدان شعيبي أساسيا، بل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 76، تاركا النتيجة تُشير إلى هدف في كلّ مرمى.

وبات فريق آينتراخت فرانكفورت يجمع 46 نقطة في المركز الـ 6، مُتخلّفا عن صاحب الرّتبة الـ 5 نادي بوروسيا دورتموند بِفارق 14 نقطة، ومُتقدّما عن صاحب المركز الـ 8 فريق فرايبورغ بِفارق 4 نقاط.

ووفقا للوائح “البوندسليغا”، تُشارك الأندية الخمسة الأولى في رابطة أبطال أوروبا، ويخوض فريق الرتبة السادسة مسابقة الدوري الأوروبي، ويلعب السابع منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وهكذا سيُشارك شعيبي في الدوري الأوروبي، ويخوض المدافع رامي بن سبعيني مع فريقه بوروسيا دوتموند رابطة أبطال أوروبا، حتّى ولو خسرا نهائي الطبعة الحالية في الفاتح من جوان المقبل، أمام ريال مدريد الإسباني.

ويرتبط فارس شعيبي (21 سنة) مع نادي آينتراخت فرانكفورت بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2028. نظير الفصل ذاته من عام 2027 لِرامي بن سبعيني (29 سنة) مع فريق بوروسيا دورتموند.