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رياضة

شعيبي يتألّق تمريرا

علي بهلولي
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شعيبي يتألّق تمريرا
ح.م
فارس شعيبي قبيل انطلاق المباراة.

أثبت الدولي الجزائري الشاب فارس شعيبي بعد ظهيرة الأحد، أنه لاعب موهوب وواعد.

وتغلّب فريق تولوز بِهدف دون ردّ على مُضيّفه نادي لوريون، لِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة الفرنسية.

ودخل فارس شعيبي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 64، ولم تمرّ سوى 4 دقائق حتّى صنع هدف الفوز لِفريقه تولوز بِتمريرة حاسمة.

ورفع صانع الألعاب شعيبي غلّته إلى 5 تمريرات حاسمة، فضلا عن حيازته الرّصيد ذاته من الأهداف، في بطولة فرنسا للموسم الحالي.

ويشغل فريق تولوز بعد هذا الانتصار الرّتبة الـ 12 بِرصيد 41 نقطة، ويتموقع نادي لوريون في الرّتبة الـ 11 بِمجموع 45 نقطة.

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