شعيبي يتحدّث عن “الخضر” وإصابته

تعرّض اللاعب الدولي والوافد الجديد إلى بيت “الخضر” فارس شعيبي مساء السبت لِإصابة.

حدث ذلك خلال مباراة فريق تولوز والضيف نادي ليل، بِرسم الجولة الـ 28 من عمر البطولة الفرنسية.

وشارك صانع الألعاب شعيبي أساسيا بِزيّ نادي تولوز الفرنسي، قبل أن يضطرّ إلى الخروج في الدقيقة الـ 79.

وأظهرت صور التلفزيون اللاعب شعيبي وهو يتألّم عند مُغادرته لِأرضية الميدان.

ويعود تاريخ آخر إصابة تعرّض لها فارس شعيبي إلى الـ 12 من أوت 2022، لمّا أجرى عملية جراحية لِاستئصال الزائدة الدودية، ومكث لِمدّة اقتربت من الأسبوعَين بعيدا عن الميادين.

ويُفترض أن يستهلّ فارس شعيبي مشواره الدولي مع المنتخب الوطني الجزائري، في مُواجهتَي النيجر بِتاريخَي الـ 23 والـ 27 من مارس الحالي، ضمن إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

لكن التقني فيليب مونتانيي مدرب فريق تولوز أدلى بِتصريحات صحفية “مُطمئنة” عقب نهاية المواجهة، وقال إن إصابة شعيبي على مستوى العضلات المقرّبة طفيفة ولا تدعو إلى القلق. ما يعني أنه لا خوف عليه، ويُمكنه المُشاركة بِأريحية أمام النيجر.

بِدوره، قال فارس شعيبي للصحافة عقب هذه المواجهة، إنه فخور بِتمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري. وأضاف أنه كان مُقرّرا له أن يلتحق بـ “الخضر” في مواجهة السويد شهر نوفمبر الماضي، لكن إدارة ناديه تولوز اتّفقت مع الناخب الوطني جمال بلماضي على تأخير القدوم إلى مارس 2023.