شعيبي يتعادل في الدوري الأوروبي

عاد اللاعب الدولي الجزائري فرس شعيبي وفريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى الديار، بنتيجة التعادل (1-1)، بعد مواجهة المضيف نادي توتنهام الإنجليزي.

وأُقيمت فعاليات هذه المباراة سهرة الخميس الماضي، ضمن إطار ذهاب الدور ربع النهائي من عمر منافسة الدوري الأوروبي.

واستفاد متوسط الميدان فارس شعيبي من فرصة اللعب من الدقيقة الـ 70، وحينها كانت النتيجة تُشير إلى التعادل بِهدف لِمثله.

ويحتضن الملعب التابع لنادي آينتراخت فرانكفورت سهرة الخميس المقبل، أطوار مواجهة العودة.

وتُشارك في المنافسة أندية أُخرى كبيرة، أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولاتسيو الإيطالي، وليون الفرنسي. بينما يُجرى النهائي بِمدينة بيلباو الإسبانية في الـ 21 من ماي المقبل.