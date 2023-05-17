شعيبي يتعاطف مع أبو خلال ضدّ الشواذ والنّسويين

قدّم اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي دعمه لِزميله في فريق تولوز الفرنسي، المهاجم المغربي زكريا أبو خلال.

وكتب صانع الألعاب شعيبي في ظهور له، الأربعاء، عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “دائما معك أخي الأكبر”. مُدْرِجًا صورة له رفقة زميله أبو خلال وهما يحملان كأس فرنسا 2023.

وكانت إدارة نادي تولوز الفرنسي في الأيّام القليلة الماضية قد عاقبت اللاعب أبو خلال بِالإيقاف، في انتظار مثوله لاحقا أمام مجلس التأديب.

ورفض أبو خلال ارتداء زيّ فريق تولوز بِألوان الشواذ، كما تفوّه بِكلام صنّفه الفرنسيون في خانة معاداة المرأة، وألّب ضدّه النّسويون، لمّا قال لِإحدى مسؤولات بلدية تولوز: “في مجتمعاتنا (العربية- الإسلامية) المرأة لا تتكلّم بِصوت مُرتفع أمام الرّجال”. وذلك في تلاسن معها خلال الاحتفال بِإحراز كأس فرنسا، بعد أن نهرته وطلبت منه السكوت.

يبقى الآن معرفة ردّ فعل إدارة نادي تولوز والصحافة الفرنسية ضد فارس شعيبي، نظير هذا الاصطفاف. خاصّة وأن مسؤولي فرنسا يُجيدون التمثيل وإلصاق التّهم ومطاردة الفرائس السّهلة، وتحديدا إذا كان الطرف المُستهدَفُ أو الضحية عربيا أو مسلما. ثمّ أن اللاعبَين شعيبي وأبو خلال تجرّآ ضد الشواذ والحركات النّسوية، الفئتَين المُدلّلتَين في المجتمعات الغربية.