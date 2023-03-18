شعيبي يتعرّض لِإصابة قبيل مُواجهتَي النيجر

تعرّض اللاعب الدولي والوافد الجديد إلى بيت “الخضر” فارس شعيبي مساء السبت لِإصابة.

حدث ذلك خلال مباراة فريق تولوز والضيف نادي ليل، بِرسم الجولة الـ 28 من عمر البطولة الفرنسية.

وشارك صانع الألعاب شعيبي أساسيا بِزيّ نادي تولوز الفرنسي، قبل أن يضطرّ إلى الخروج في الدقيقة الـ 79.

وأظهرت صور التلفزيون اللاعب شعيبي وهو يتألّم عند مُغادرته لِأرضية الميدان.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي تولوز الفرنسي أيّ بيان بِشأن إصابة شعيبي، ومدى خطورتها من عدمها، ومدّة العلاج.

ويعود تاريخ آخر إصابة تعرّض لها فارس شعيبي إلى الـ 12 من أوت 2022، لمّا أجرى عملية جراحية لِاستئصال الزائدة الدودية، ومكث لِمدّة اقتربت من الأسبوعَين بعيدا عن الميادين.

ويُفترض أن يستهلّ فارس شعيبي مشواره الدولي مع المنتخب الوطني الجزائري، في مُواجهتَي النيجر بِتاريخَي الـ 23 والـ 27 من مارس الحالي، ضمن إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.