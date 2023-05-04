شعيبي يتنافس على جائزة في البطولة الفرنسية

يتنافس اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي على جائزة، في بطولة فرنسا للقسم الأوّل.

ويتعلّق الأمر بِمكافأة أفضل لاعب شاب، لِفترة شهر أفريل الماضي.

ويتسابق شعيبي صانع ألعاب فريق تولوز على هذه الجائزة، رفقة لاعبَين آخرَين من ناديَي ستراسبورغ وكليرمون.

ويُمكن للجمهور الجزائري التصويت لِمصلحة فارس شعيبي، في صفحة الهيئة المُسيّرة لِشؤون بطولة حظيرة النّخبة الفرنسية (تغريد “تويتر” المُدرجة أدناه).