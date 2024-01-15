شعيبي ينال جائزة أحسن لاعب

حاز اللاعب الدولي فارس شعيبي سهرة الإثنين، الجائزة الفخرية رجل مباراة الجزائر وأنغولا.

ويمنح هذه المكافأة الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، مُنظّم “كان” 2024 بِكوت ديفوار.

وخاض متوسّط الميدان شعيبي (21 سنة) كامل أطوار مواجهة “الخضر” وأنغولا، وهي أوّل مباراة له في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وقدّم لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني أداءً مُحترما، جعل تقنيي الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم يمنحونه هذه الجائزة.

وبِاحتساب لقاء أنغولا، بات فارس شعيبي يجمع في رصيده 11 مباراة دولية بِزيّ “مُحاربي الصّحراء”. مُسجّلا هدفَين، ومُوزّعا تمريرة حاسمة.