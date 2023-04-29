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رياضة

شعيبي يُحرز كأس فرنسا

علي بهلولي
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شعيبي يُحرز كأس فرنسا
الأرشيف
فارس شعيبي وبداية التتويجات في مشواره الرياضي.

أحرز اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي سهرة السبت، كأس فرنسا بِزيّ نادي تولوز.

وفاز فريق تولوز بِنتيجة ثقيلة (5-1) على نادي نانت، في مباراة لُعبت بِرسم نهائي كأس فرنسا.

ولعب متوسّط الميدان الهجومي شعيبي أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 76. تاركا فريقه تولوز مُتقدّما في النتيجة بـ (4-1).

وبات فارس شعيبي (20 سنة) وقد زيّن رفوف خزانته بِكأس فرنسا، وهو أوّل تتويج في مشواره الرياضي الفتي.

وافتكّ فريق تولوز أوّل كأس فرنسية، وذلك منذ تأسيسه عام 1970.

وفي الطرف المُقابل، دخل المهاجم أندي ديلور إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه نانت مُتخلّفا في النتيجة بِرُباعية نظيفة.

والظّاهر أن الحظّ العاثر لصيق بِمهاجم “الخضر” (31 سنة)، ذلك أنه خسر أيضا نهائي كأس فرنسا في الموسم الماضي، بِألوان نادي نيس، وأمام فريقه الحالي نانت.

وتابع اللاعب الدولي الجزائري الثالث والمدافع جوين حجّام (20 سنة) المباراة من دكّة بدلاء فريقه نانت، وسيكون حضوره النّهائي – دون شكّ – مُقوّيا لِرصيده من حيث التجربة، رغم مرارة الإخفاق.

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