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رياضة

شعيبي يُسجّل ضد فريق توبة

علي بهلولي
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شعيبي يُسجّل ضد فريق توبة
الأرشيف
فارس شعيبي

سطع نجم اللاعب الجزائري المُغترب فارس شعيبي بعد ظهيرة الثلاثاء، في مباراة لِفريقه تولوز الفرنسي.

وتعادل فريق تولوز بِنتيجة (2-2) مع نادي باشاكشهر التركي، في مواجهة تحضيرية.

وسجّل المهاجم شعيبي الهدف الأوّل لِفريقه تولوز في الدقيقة الـ 34.

وفي الطرف المقابل، شارك المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة أساسيا، في صفوف فريق باشاكشهر التركي.

وتنتظر فارس شعيبي وفريقه تولوز الفرنسي مباراة ودّية أخرى، تُجرى نادي قلعة السرايا التركي مساء الجمعة المقبلة.

أمّا أحمد توبة وفريقه باشاكشهر، فإن أقرب موعد لهما يُشير إلى تاريخ الـ 20 من ديسمبر الحالي، لمّا يُواجهان نادي غوزتبه ضمن إطار الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس تركيا.

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