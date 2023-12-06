شعيبي يُودّع سباق كأس ألمانيا

ودّع اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي وفريقه آينتراخت فرانكفورت مساء الأربعاء، سباق كأس ألمانيا من محطّة ثمن النّهائي.

وخسر فريق آينتراخت فرانكفورت بِثنائية نظيفة أمام المُضيّف نادي ساربروكن، الذي ينتمي إلى الدرجة الثالثة.

وشارك متوسّط الميدان شعيبي أساسيا في هذه المباراة، وخاض كامل أطوارها.

وطرد الحكمُ مهاجمَ فريق آينتراخت فرانكفورت نويل فوتكو في الدقيقة الـ 82، وبعد خمس دقائق فقط من دخوله إلى أرضية الميدان بديلا.

والظّاهر أن الفريق “الصّغير” ساربروكن مُختصّ في إقصاء العمالقة، فقبل إبعاده لِنادي آينتراخت فرانكفورت، تغلّب فريق ساربروكن على بايرن ميونيخ بِنتيجة (2-1)، في الدور الـ 16 لِمسابقة كأس ألمانيا.

وكان فريق آينتراخت فرانكفورت قد بلغ نهائي كأس ألمانيا في النّسخة الماضية، وخسره أيضا بِثنائية نظيفة لكن أمام فريق لايبزيغ.

وهكذا سيُركّز فارس شعيبي وآينتراخت فرانكفورت على البطولة الألمانية، حيث يحتلّ الفريق المركز الـ 7 بعد مرور 13 جولة. وأيضا منافسة دوري المؤتمر الأوروبي، بعد أن تأهّل للدور الذي يسبق محطّة ثمن النّهائي، وقبل جولة واحدة من نهاية مرحلة المجموعات.