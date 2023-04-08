شغب وإيقاف مباراة المشرية ومستغانم

شهدت مباراة شباب المشرية وضيفه ترجي مستغانم بعد ظهيرة السبت أعمال شغب.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 24 من عمر بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- غرب”.

واجتاح الجمهور أرضية الميدان واعتدوا على لاعبي ترجي مستغانم وأيضا طاقم التحكيم، كما امتدّ العنف إلى تخريب حافلة الفريق الزّائر.

واضطرّ حكم الساحة حاج عيسى سماش إلى إيقاف المباراة في منتصف الشوط الثاني، وحينها كان الفريق الزّائر ترجي مستغانم مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وستتّخذ لجنة الانضباط في أقرب تاريخ مُمكن حُكْمًا بِشأن هذه المباراة.

ويجمع ترجي مستغانم وشباب المشرية 49 نقطة لِكليهما في المرتبة الثالثة، مع تفوّق الترجي استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+23/+19). دون احتساب – طبعا – المباراة التي جمعت بينهما وأوقفها الحكم.