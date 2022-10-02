“شغّلوا الموسيقى وألقوه من الشرفة”.. والدة الصيدلي المغدور تكشف بعض التفاصيل

كشفت والدة الصيدلي المصري المغدور من طرف أسرة زوجته الأولى بعد علمهم بزواجه من أخرى، تفاصيل صادمة ومرعبة بشأن مقتله.

وقالت السيدة آمال العيسوي، والدة الصيدلي ولاء زايد، إنها اتصلت بحارس العقار الذي يقيم فيه ابنها لكي ينقذه بعد أن تلقت شقيقته استغاثة منه، وقال لها فيها: “الحقوا ابنكم صالون شقته ملئ بالبلطجية”، ثم انقطع الاتصال.

وأضافت خلال مقابلة لها على فضائية “القاهرة والناس”، أن أحد الجيران أبلغها أنه سمع زوجة ابنها تضربه وقالت له: “هات الفلوس اللي سرقتها أو اقتلك.. وبعدها شغلوا مزيكا بصوت عالٍ ثم ألقوه من الشرفة في الشارع ليخر صريعا”.

وتابعت أن حارس العقار عاود الاتصال بها مجددا وأخبرها أن أسرة زوجته ألقته بالفعل من الشرفة، مشيرة إلى أنها علمت بعد ذلك بوفاته.

وكشفت الأم أن الواقعة بدأت عندما أحضرت عائلة زوجة ابنها الأولى مجموعة من البلطجية، وأجبروه على التوقيع على مجموعة من الأوراق بعد علمهم برغبته في الزواج بأخرى، لافتة إلى أن “ولاء” هو ابنها الوحيد، وتولى مسؤوليتهم بصورة كبيرة بعد وفاة والده عام 2020 إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت إنها كانت وراء إقناع ابنها بإعادة زوجته لعصمته بعد أن طلقها، مشيرة إلى أنها فعلت ذلك حرصًا على مستقبل ابنها لكنها نادمة الآن.

من جانبها، روت أسماء زايد، شقيقة الصيدلي الراحل، تفاصيل استغاثة أخيها بها، وقالت إنها تلقت رسالة منه يوم الاثنين الماضي في تمام الثانية عشرة والثلث ظهرًا، على “واتساب” يطلب منها إرسال النجدة له لإنقاذه من بلطجية، موضحة أنه سافر من المنوفية يوم الخميس قبل الماضي إلى حلوان، وقضى مع زوجته الأولى أيام الجمعة والسبت والأحد دون أي مشكلات.

مصرية تلقي زوجها الصيدلي من الطابق الخامس لهذا السبب!

لقي صيدلي مصري مصرعه بعد إلقائه من الطابق الخامس من طرف عائلة زوجته الأولى بعد أن رفض التنازل لها عن بعض المتعلقات.

ونقلت الأخبار المحلية أن طريقة قتل الصيدلي ولاء زايد الذي عاد لتوه من السعودية لقضاء عطلته في بيته، حملت من البشاعة ما لا يطيقه بشر، حيث ألقي من الطابق الخامس بالمبنى الذي يقطنه برفقة طفله وزوجته الثانية، بمنطقة حلوان في القاهرة.

وفوجئت أسرة ولاء بهجوم بلطجية على منزله، وتعذيبه ثم إلقائه من الطابق الخامس، بعد أن نفّذ طلبات الزوجة، ثم أخذوا الجثة إلى المستشفى لتسجيلها كحالة انتحار.

واتهم محامي أسرة الصيدلي زوجته الأولى بتأجير 4 بلطجية للاعتداء على زوجها، مشيرا إلى أنهم يقطنون نفس البناية، وفقا لموقع “شبابيك” المصري.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت عن اسم قاتلة الصيدلي المصري ولاء زايد، حيث أدلى ابنه الذي يبلغ من العمر 7 سنوات بشهادته حول مقتل والده، حيث قال إنه شاهد واقعة القتل، وأن شقيق زوجة والده وآخرين ألقوه من شرفة منزله.

وكانت آخر رسالة للصيدلي ولاء زايد قبل وفاته تحمل استغاثة، قام بنشرها على مجموعة فيسبوكية، ذاكرا فيها أن لديه بلطجية في بيته وأنه بحاجة إلى من يدركه، وبعد غضون دقائق قليلة من تلك الرسالة، تفاجأ سكان العقار بسقوطه من شرفة منزله، وكشفت التحريات الأولية “ضلوع أهل الزوجة الأولى في الواقعة”، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.