شفاينشتايغر: بؤس منتخب ألمانيا سببه فلسفة غوارديولا العقيمة

ربط اللاعب الدولي الألماني السابق والمُعتزل باستيان شفاينشتايغر تراجع نتائج منتخب بلاده، إلى اتّباعه الفلسفة الكروية للمدرب الإسباني جوسيب غوارديولا.

ودرّب غوارديولا نادي بايرن ميونيخ الألماني ما بين صيفَي 2013 و2016، وحينها كان متوسّط الميدان شفاينشتيغر لاعبا للفريق، وبِالضّبط إلى غاية الـ 30 من جوان 2015.

وفي أحدث ظهور إعلامي له عبر الإذاعة البريطانية “تالك سبورت”، قال باستيان شفاينشتايغر: “لمّا قدِم غوارديولا إلى ألمانيا، كان الجميع يُطالب بِتطبيق فلسفة لعبه المبنية على أساس الكرات القصيرة. لقد فقدنا بِسببه قيمنا الكروية”.

ومعلوم أن نادي بايرن ميونيخ يُمثّل واجهة الكرة الألمانية، وخزّان المنتخبات الجيرمانية.

وأضاف اللاعب الذي ساهم بِقوّة في إحراز منتخب ألمانيا كأس العالم 2014 بِالبرازيل: “غالبية المنتخبات تنظر إلى اللاعب الألماني على أنّه مُكافح، وقادر على الرّكض فوق المستطيل الأخضر حتى تنتهي المباراة. هذه المكاسب تخلّينا عنها في السبع أو الثماني سنوات الأخيرة، وركّزنا على أسلوب تبادل الكرة بين اللاعبين، وهو سبب إخفاق المنتخب الوطني”.

وفقد منتخب ألمانيا معالمه بعد التتويج العالمي عام 2014، بِدليل أنّه ودّع المونديال من الدور الأوّل في نُسختَي 2018 و2022. وفي آخر طبعة من بطولة أمم أوروبا عام 2020 (لُعبت في صيف 2021 بِسبب جائحة “كورونا”)، غادر فريق “الماكينات” المضمارَ من الدور الثاني.