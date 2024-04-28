شقيقان جزائريان يتأهّلان للأولمبياد

نال الشقيقان كسيلة معمري وتنينة معمري تأشيرة تمثيل رياضة الرّيشة الطّائرة الجزائرية، في الألعاب الأولمبية 2024.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة الأولمبياد، ما بين الـ 26 من جويلية والـ 11 من أوت المقبل.

وتموقع الثُنائي كسيلة معمري وتنينة معمري في المركز العالمي الـ 47، بِرصيد 30260 نقطة، صنف زوجي مختلط.

وبات كسيلة وتنينة الرّياضيَين العربيَين والإفريقيَين الوحيدَين، اللّذَين حجزا مقعدا في أولمبياد 2024، ضمن اختصاص زوجي مختلط للرّيشة الطّائرة (البادمينتون).

وسبق للجزائر المشاركة أولمبيّا بِرياضة الرّيشة الطّائرة مرّة واحدة فقط، وكان ذلك في نسخة العاصمة الصّينية بكين عام 2008، وبِواسطة نبيل الأسمري.