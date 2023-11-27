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جواهر

شقيقة أسير تايلاندي: لم يتعرض للتعذيب واعتنوا به جيدا

جواهر الشروق
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شقيقة أسير تايلاندي: لم يتعرض للتعذيب واعتنوا به جيدا

قالت شقيقة أحد الأسرى التايلانديين المفرج عنهم من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن شقيقها لم يتعرض للتعذيب اعتنوا به جيدا.

وأضافت خلال مقابلة صحفية مع وكالة فرانس برس: “سألته عن ما إذا كان يتعرض للتعذيب، وقال إنه لم يتم تعذيبه ولم يتعرض للأذى الجسدي وكان يأكل بشكل طبيعي”.

وتابعت: “كان في غيبوبة وكانوا يعتنون به جيدا ولم تكن ملابسه قذرة، لقد بدا شخصا عاديا وكأنه مقيم في المنزل”.

وأفرجت حركة حماس عن 12 مواطنا تايلانديا كانوا محتجزين لديها في قطاع غزة، وفق رئيس وزراء تايلاند، سيتا تاويسين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إن إطلاق سراح العمال التايلنديين جاء في إطار اتفاق منفصل مع “حماس” بوساطة قطرية ومصرية.

وكان جميع التايلنديين المفرج عنهم من الرجال ولا يشملهم اتفاق التبادل مع الاحتلال الذي يتضمن نساء وأطفالا.

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