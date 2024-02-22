شقيقة التيك توكر المغربية المتوفاة بالإمارات تكشف تفاصيل صادمة!

كشفت حنان بن سعيد، شقيقة التيك توكر المغربية شيماء التي تصدر خبر وفاتها الترند عبر مختلف الشبكات، تفاصيل صادمة بشأن ما وقع قبل حوالي شهرين خلال تواجدها إلى جانب الراحلة بالإمارات.

وقالت حنان التي دخلت في صراع مع زوج شقيقتها بسبب إخفائه لطبيعة مرضها عن عائلتها وأيضا اتخاذه قرار دفنها بالإمارات وليس في بلدها، إنها ظلت تساند شيماء دون أن تعرف بأنها مصابة بسرطان الدم.

وأكدت من خلال عدة تدوينات شاركتها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، أنها كانت بجانب شقيقتها بعد تعرضها لأزمة صحية، وظلت تساندها في محنتها لمدة شهرين، لكن زوجها أخبرها بأنه سيتم نقل الراحلة لمدينة أخرى تبعد 7 ساعات عن المدينة التي يقطنون فيها، ومن الأفضل لها العودة للمغرب.

وأضافت أنها خلال تواجدها بجانب أختها، لم تكن تعلم حينها بإصابتها بسرطان الدم، مشددة على أن زوجها أخبرها بأنها تعاني من مرض على مستوى الرئتين، وأخبرها فقط عند وصولها للمغرب بالأمر، مطالبا إياها بعدم إخبار أي شخص.

كما كشفت أخت الراحلة أنها ووالدتها كانتا بصدد التحضير للسفر، لدولة الإمارات من أجل الإطمئنان عليها، غير أن الزوج أخبرهما بوجود مشاكل في جوازات سفرهما، الأمر الذي جعلهما لا تسافران عندها قبل وفاتها.

ومساء الثلاثاء 20 فيفري الجاري، ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن مفارقة تيك توكر مغربية شهيرة للحياة بالإمارات، أين كانت تخضع للعلاج من داء السرطان الذي باغتها في عز شبابها وقلب حياتها رأسا على عقب قبل أن يهزمها.

وأعرب الكثيرون عن أسفهم الكبير لرحيل الشابة شيماء بن سعيد البالغة من العمر 28 عاما، خاصة بعد تداول فيديو لها مع زوجها، وثق مراحل عديدة من حياتهما معا، ووقوفه إلى جانبها في محنتها بعد إصابتها بالسرطان.

وأعلنت صحف مغربية، الاثنين، وفاة شيماء التي ظهرت في عديد الفيديوهات عبر تيك توك وهي تقاوم السرطان بمساندة زوجها نور الدين الذي نشر بدوره عبر حسابه على إنستغرام صورة تضمنت عبارة “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضاف معلقا: “رحمك الله زوجتي بعد معاناة مع مرض السرطان توفيت المرحومة زوجتي الطاهرة ادعوا لها بالرحمة والمغفرة”.

يذكر أن شيماء توفيت بعد أشهر قليلة من زواجها، حيث أقيم حفل الزفاف شهر جويلية من العام 2023، واعتادت على مشاركة يومياتها وسفرياتها مع زوجها.