شقيقة الزعيم الكوري الشمالي توجه تهديدا للرئيس الأوكراني

وجهت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تهديدا للرئيس الأوكراني، قالت فيه إن المظلة النووية الأمريكية لن تحميه من روسيا.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الرسمية أن كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للزعيم كيم جونغ أون، اتهمت أوكرانيا بالدعوة إلى امتلاك أسلحة نووية.

واستندت كيم في تأكيدها على عريضة عبر الإنترنت في أوكرانيا جمعت حوالي ألف توقيع حتى الآن.

وقالتشقيقة الزعيم الكوري، إن هذا النوع من الالتماسات قد يكون مؤامرة سياسية من مكتب زيلينسكي، لكنه لم تقدم أي دليل على هذا التأكيد.

أضافت أن “حديث زيلينسكي عن إدخال أسلحة نووية أمريكية وتطوير مستقل للأسلحة النووية دليل على طموحه السياسي الخطير للغاية بإطالة أيامه المتبقية بأي ثمن من خلال المقامرة بمصير بلاده وشعبه”.

وتعتبر شقيقة كيم جونغ أون، واحدة من أكثر الأصوات نشاطا وقوة في حكومة كوريا الشمالية.

بدأت مشوارها السياسي مع والدها “كيم جونغ إيل” عندما خدمت في الحكومة، قبل تعيينها عام 2014 نائب مدير إدارة الدعاية تحت إدارة شقيقها.