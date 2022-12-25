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رياضة

شقيقة رونالدو تثير الجدل حول إتمام صفقة النصر السعودي

عمر سلامي
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شقيقة رونالدو تثير الجدل حول إتمام صفقة النصر السعودي
ح.م
كريستيانو رونالدو

أثارت شقيقة كريستيانو رونالدو الجدل حول إتمام صفقة انتقال النجم البرتغالي إلى نادي النصر السعودي.
وشاركت إيلما أفيرو، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي،“انستغرام”، لمنشور إخباري يخص الصفقة، وعلقت عليه: “حكاية نهاية العام”.

وأضافت شقيقة رونالدو رموزا  ساخرة، ما أثار الجدل حول احتمالية عدم إتمام الصفقة.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام مؤخرا، إتمام صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي، ولم يبق إلا توقيع العقد.

ونشرت عديد الصحف العالمية، أخبارا تفيد بقرب تنقل كريستيانو إلى السعودية لإتمام الصفقة.

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