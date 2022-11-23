شقيقة زعيم كوريا الشمالية توجه هذا التحذير للولايات المتحدة الأمريكية!

حذّرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الولايات المتحدة الأمريكية من أنها ستواجه “أزمة أمنية أكثر فتكا”، في حين ضغطت واشنطن على الأمم المتحدة لإدانة أحدث اختبار للصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية.

وجاء تحذير الأخت “القوية” كيم يو جونج بعد ساعات من إعلان السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد في اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة ستعمم بيانا رئاسيا مقترحا يدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ المحظورة والأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار.

وتعتبر كيم يو جونج ثاني أقوى شخص في كوريا الشمالية بعد شقيقها، حيث انتقدت الولايات المتحدة لإصدارها ما وصفته بـ “بيان مشترك مثير للاشمئزاز مع رعاع مثل بريطانيا وفرنسا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية” كما وصفتهم.

وشبّهت كيم الولايات المتحدة بـ “كلب ينبح مملوء بالخوف” وقالت إن كوريا الشمالية ستعتبر البيان الذي تقوده الولايات المتحدة” انتهاكا صارخا لسيادتنا واستفزازا سياسيا خطيرا”.

وأضافت أن الولايات المتحدة بغض النظر عن مدى سعيها اليائس إلى نزع سلاح كوريا الشمالية، فإنها لا تستطيع أبدا حرمان بلدها من حقها في الدفاع عن النفس، وكلما زادت في تحركاتها المعادية الشمالية كلما واجهت أزمة أمنية أكثر فتكا، وفقا لموقع “أ بي سي نيوز”.