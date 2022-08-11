شقيقة كيم جونغ أون تتوعّد كوريا الجنوبية بسبب كورونا

اتهمت كيم يو-جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، الجارة الجنوبية بالتسبّب في تفشّي فيروس كورونا في بلادها، متوعّدة بـ”ردّ قوي”.

وقالت يو-جونغ التي تعمل نائبة لمدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية:”من الواضح أن الأزمة الوطنية التي واجهتها البلاد هذه المرة، ترجع إلى الجنون المناهض للشمال في كوريا الجنوبية”.

وأضافت في كلمة ألقتها خلال اجتماع حول الوباء بقيادة الزعيم كيم:”بدأ تفشي فيروس كورونا في منطقة بالقرب من الحدود بين الكوريتين، فمن الطبيعي أن ننظر إلى أشياء غريبة على أنها وسيلة لإدخال الفيروسات الخبيثة”.

قبل أن تتابع قائلة:”إذا استمر العدو في القيام بأعمال خطيرة، يمكن أن تدخل الفيروس إلى جمهوريتنا، فسنردّ بالقضاء ليس فقط على الفيروس، ولكن أيضا على السلطات الكورية الجنوبية”.

من جهتها، عبّرت وزارة الوحدة الكورية في كوريا الجنوبية يوم الخميس، عن أسفها الشديد إزاء ادعاء كوريا الشمالية بشأن تفشي فيروس كورونا.

وصرح مسؤول بالوزارة، حسب ما ذكرته، بأن الحكومة “تعبّر عن أسفها الشديد إزاء تصريحات كوريا الشمالية الوقحة والتهديدية، القائمة على ادعاءات متكررة لا أساس لها فيما يتعلق بتدفق فيروس كورونا”.

بدورها، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها ستحافظ على “موقف دفاعي حازم، وستكون مستعدة للاحتمالات المختلفة”، في إشارة إلى تهديدات شقيقة كيم جونغ-أون.