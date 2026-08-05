شقيقة كيم جونغ أون تهدد اليابان لهذا السبب

هدّدت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليابان باتخاذ “خيارات عسكرية إضافية”، متهمة طوكيو بالسعي إلى إعادة التسلح والتحول مجددا إلى “دولة حرب” بدعم من الولايات المتحدة.

وقالت كيم، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن التحركات العسكرية اليابانية الأخيرة، بما في ذلك اختبار صواريخ “توماهوك” بعيدة المدى والمشاركة في مناورات عسكرية تقودها واشنطن في الفلبين، تعكس تسارعاً في وتيرة تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

وأضافت أن هذه الخطوات تؤكد دخول خطط اليابان لبناء قدرات هجومية وتنفيذ ضربات استباقية مرحلة التنفيذ الفعلي، متهمة الولايات المتحدة باستخدام اليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز نفوذها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأكدت كيم يو جونغ أن كوريا الشمالية لن تقف متفرجة أمام هذه التطورات، مشيرة إلى أن القيادة العسكرية في بيونغ يانغ ستدرس اتخاذ “خيارات عسكرية إضافية” ردا على ما اعتبرته تحولا خطيرا في السياسة العسكرية اليابانية.