شقيقة محرز ترتدي الحجاب وتستدل بهذه الآية القرآنية

ارتدت دنيا، شقيقة النجم الجزائري رياض محرز، الحجاب، واستدلت على مشروعيته بآية قرآنية، ما أثار ردود فعل إيجابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشرت دنيا محرز صورتها بالحجاب وأرفقتها بمنشور تدافع فيه عن اللباس الشرعي أمام مغريات الحياة، كما حذفت جميع صورها السابقة.

وكتبت على ستوري حسابها على إنستغرام: “يَا أَيُّهَا النبي قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا”.

وأضافت: “ارتداء الحجاب ليس قرارا سهلا في العالم الذي نعيش فيه، لأن الإغراء كبير ولكن عندما أفكر في المستقبل والنهاية أقتنع”.

وأردفت: ”أريد أن أفكر كما لو أنني أستطيع الذهاب ومغادرة هذا العالم غدًا وأحتاج إلى تجاوز هذا وأن أصبح أفضل. لا يوجد أحد كامل وقد خلقنا للخطيئة والتوبة، أعتقد أن الوقت قد حان لتوبتي، أتمنى أن أرتقي إلى مستوى الحب الذي أعطي لي اليوم “.

واستقبلت شقيقة محرز بعد ارتدائها الزي الشرعي العديد من رسائل الحب والتشجيع، ولاقت الخطوة التي أقدمت عليها ترحيبا واسعا.